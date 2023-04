Marche aquatique côtière à Veulettes-sur-Mer 39 digue Jean Corruble, 26 août 2023, Veulettes-sur-Mer.

Une balade en marche aquatique côtière, c’est la promesse de prendre un bon bol d’air marin et de découvrir les richesses du littoral sous un nouveau jour ! Au départ de Veulettes-sur-Mer, vous vous élancerez à marée basse en compagnie de Manon pour un moment de communion avec la mer, entre marche et aquagym. Votre guide, maitre-nageuse sauveteuse, vous fera apprécier les bienfaits de cette discipline pas comme les autres et partagera avec vous ses connaissances sur l’environnement.

A partir de 16 ans – Durée : 1h30

Tarifs : 8€ / personne et 90 € l’abonnement annuel.

2023-08-26 à 11:15:00 ; fin : 2023-08-26 12:45:00. .

39 digue Jean Corruble Centre nautique de la Côte d’Albâtre

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



A coastal aquatic walk is a promise to take a breath of fresh sea air and to discover the richness of the coastline in a new light! Departing from Veulettes-sur-Mer, you will set off at low tide in the company of Manon for a moment of communion with the sea, between walking and aquagym. Your guide, a lifeguard, will make you appreciate the benefits of this unique discipline and will share with you her knowledge of the environment.

From 16 years old – Duration: 1h30

Rates: 8? per person and 90? annual subscription

Un paseo acuático costero es una promesa para respirar aire fresco del mar y descubrir las riquezas del litoral bajo una nueva luz Saliendo de Veulettes-sur-Mer, partirá con la marea baja en compañía de Manon para un momento de comunión con el mar, entre paseo y aquagym. Su guía, socorrista, le hará apreciar los beneficios de esta disciplina única y compartirá con usted sus conocimientos del medio.

A partir de 16 años – Duración: 1h30

Precios: 8? por persona y abono anual de 90?

Ein Spaziergang mit Wasserwandern an der Küste verspricht Ihnen, frische Meeresluft zu schnuppern und die Reichtümer der Küste in einem neuen Licht zu entdecken! Von Veulettes-sur-Mer aus starten Sie bei Ebbe in Begleitung von Manon zu einem Moment der Verbundenheit mit dem Meer, zwischen Wandern und Wassergymnastik. Ihre Führerin, eine Rettungsschwimmerin, wird Ihnen die Vorzüge dieser nicht alltäglichen Sportart näher bringen und ihr Wissen über die Umwelt mit Ihnen teilen.

Ab 16 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden

Preise: 8 ? / Person und 90 ? für das Jahresabonnement

