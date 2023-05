38ème anniversaire de Fête de la Mer Digue Jean Corruble, 13 août 2023, Veulettes-sur-Mer.

10h30-13h00 : Messe place du Catelier, puis Bénédiction de la Mer et verre de l’Amitié offert à la Station de la SNSM

15h30 : Concours de peinture sur galets, pour enfants de – 12 ans, 3€ par enfant, inscriptions sur place.

17h30 : remise des prix, suivie d’un goûter..

Digue Jean Corruble

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



10h30-13h00 : Mass at the Place du Catelier, then Blessing of the Sea and a glass of Friendship offered at the SNSM Station

3:30 pm : Pebble painting contest, for children under 12 years old, 3? per child, registration on site.

5:30 pm: prize-giving, followed by a snack.

10.30 h – 13.00 h: Misa en la Place du Catelier, seguida de la Bendición del Mar y de una copa de amistad ofrecida en la estación de la SNSM

15.30 h: Concurso de pintura con guijarros, para menores de 12 años, 3? por niño, inscripción in situ.

17.30 h: entrega de premios y merienda.

10.30-13.00 Uhr: Messe auf dem Place du Catelier, danach Segen des Meeres und ein Glas der Freundschaft an der Station der SNSM

15:30 Uhr: Kieselstein-Malwettbewerb für Kinder unter 12 Jahren, 3? pro Kind, Anmeldung vor Ort.

17.30 Uhr: Preisverleihung, gefolgt von einem Imbiss.

