Jeux pour les enfants et Quizz pour les adultes Digue Jean Corruble, 14 juillet 2023, Veulettes-sur-Mer.

La SNSM de Veulettes-sur-Mer vous propose de participer à une après-midi en famille avec des jeux pour les enfants et un Quizz pour les adultes.

A partir de 14h30.

Gratuit et ouvert à tous..

2023-07-14 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Digue Jean Corruble SNSM

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



The SNSM of Veulettes-sur-Mer proposes you to participate in a family afternoon with games for the children and a Quiz for the adults.

From 2:30 pm.

Free and open to all.

La SNSM de Veulettes-sur-Mer le invita a participar en una tarde familiar con juegos para niños y un concurso para adultos.

A partir de las 14.30 h.

Gratuito y abierto a todos.

Die SNSM von Veulettes-sur-Mer bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Familiennachmittag mit Spielen für Kinder und einem Quiz für Erwachsene teilzunehmen.

Beginn ist um 14:30 Uhr.

Kostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-05-09 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité