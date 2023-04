Descente de la Durdent en Paddle 39 digue Jean Corruble, 3 juillet 2023, Veulettes-sur-Mer.

Partez à la rencontre des richesses naturelles de l’arrière-pays cauchois en descendant la Durdent en paddle ! Tout en testant votre sens de l’équilibre et en découvrant de nouvelles sensations, vous en apprendrez plus sur la faune et la flore environnantes grâce à votre guide ! Une expérience nautique et nature convivialité.

A partir de 12 ans – Durée : 2h

Tarif : 17€/personne.

2023-07-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-03 20:00:00. .

39 digue Jean Corruble Centre nautique de la Côte d’Albâtre

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



Discover the natural wealth of the Cauchois hinterland by paddling down the Durdent river! While testing your sense of balance and discovering new sensations, you will learn more about the surrounding fauna and flora thanks to your guide! A nautical and nature friendly experience.

From 12 years old – Duration: 2 hours

Price : 17€ per person

Descubra las riquezas naturales del interior de Cauchois remando por el Durdent Mientras pones a prueba tu sentido del equilibrio y descubres nuevas sensaciones, aprenderás más sobre la fauna y la flora de los alrededores de la mano de tu guía Una experiencia náutica y natural en un ambiente agradable.

A partir de 12 años – Duración: 2 horas

Precio: 17€/persona

Entdecken Sie die Naturschätze des Hinterlandes von Cauchois, indem Sie mit dem Paddel den Durdent-Fluss hinunterfahren! Während Sie Ihren Gleichgewichtssinn testen und neue Eindrücke gewinnen, erfahren Sie dank Ihres Führers mehr über die umliegende Flora und Fauna! Ein geselliges Wasser- und Naturerlebnis.

Ab 12 Jahren – Dauer: 2 Std

Preis: 17?/Person

Mise à jour le 2023-03-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité