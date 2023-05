7ème édition des Journées Nationales des Sauveteurs en Mer SNSM, Digue Jean Corruble, 24 juin 2023, Veulettes-sur-Mer.

Samedi 14 juin :

15h00-18h00 : Vente de produits de la SNSM

Sortie du Zodiac SNS7665 et des sauveteurs

Dimanche 15 juin :

A partir de 10h00 nettoyage de la plage de Veulettes-sur-Mer

10h00 : rassemblement aux locaux de la SNSM

10h30 : départ du Pont Rouge, nettoyage jusqu’au Catelier

Suivi du pot de l’Amitié.

Animation gratuite et ouverte à tous..

Samedi 2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . .

SNSM, Digue Jean Corruble

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



Saturday, June 14:

3:00-6:00 p.m.: SNSM Product Sale

Outing of the Zodiac SNS7665 and the lifeguards

Sunday June 15 :

From 10:00 am cleaning of the beach of Veulettes-sur-Mer

10:00 am : gathering at the SNSM premises

10:30 am : departure from the Pont Rouge, cleaning up to the Catelier

Followed by the pot de l’Amitié.

Free and open to all.

Sábado 14 de junio :

15:00-18:00: Venta de productos de la SNSM

Salida de la Zodiac SNS7665 y los socorristas

Domingo 15 de junio :

A partir de las 10:00 h : limpieza de la playa de Veulettes-sur-Mer

10.00 h : concentración en los locales de la SNSM

10h30 : salida del Pont Rouge, limpieza hasta el Catelier

Seguido de un « pot de l’Amitié ».

Gratuito y abierto a todos.

Samstag, den 14. Juni :

15.00-18.00 Uhr: Verkauf von Produkten der SNSM

Ausfahrt des Zodiacs SNS7665 und der Rettungsschwimmer

Sonntag, 15. Juni:

Ab 10.00 Uhr Reinigung des Strandes von Veulettes-sur-Mer

10.00 Uhr: Versammlung an den Räumlichkeiten der SNSM

10:30 Uhr: Start an der Pont Rouge, Reinigung bis zum Catelier

Anschließend Umtrunk der Freundschaft.

Kostenlose und für alle offene Animation.

