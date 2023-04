Descente de la Durdent en kayak 39 digue Jean Corruble, 27 avril 2023, Veulettes-sur-Mer.

Envie de prendre un bon bol d’air et de découvrir le pays de Caux au fil de l’eau ? Éric, Meddy et Manon vous proposent de venir pagayer sur une portion de la Durdent, fleuve calme sillonnant au cœur de la « vallée des moulins ». Un moment de quiétude et de convivialité lors duquel vous aurez la chance de découvrir la richesse de la faune et de la flore environnantes ainsi que la gastronomie locale.

A partir de 12 ans – Durée : 2h

Tarif : 17€/personne.

2023-04-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-27 20:00:00. .

39 digue Jean Corruble Centre nautique de la Côte d’Albâtre

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



Do you want to take a breath of fresh air and discover the Caux region along the water? Eric, Meddy and Manon propose you to come and paddle on a portion of the Durdent, a calm river running in the heart of the « valley of mills ». A moment of quietness and conviviality during which you will have the chance to discover the richness of the surrounding fauna and flora as well as the local gastronomy.

From 12 years old – Duration: 2 hours

Price : 17€ per person

¿Le apetece respirar aire fresco y descubrir el Pays de Caux por el agua? Eric, Meddy y Manon le proponen venir a remar por un tramo del Durdent, un río tranquilo que atraviesa el corazón del « valle de los molinos ». Un momento de paz y convivencia durante el cual tendrá la oportunidad de descubrir la riqueza de la fauna y la flora de los alrededores, así como la gastronomía local.

A partir de 12 años – Duración: 2 horas

Precio: 17€/persona

Haben Sie Lust, frische Luft zu schnappen und das Pays de Caux vom Wasser aus zu entdecken? Eric, Meddy und Manon bieten Ihnen die Möglichkeit, auf einem Teil der Durdent zu paddeln, einem ruhigen Fluss, der sich durch das « Tal der Mühlen » schlängelt. Ein Moment der Ruhe und Geselligkeit, in dem Sie die Möglichkeit haben, die reiche Flora und Fauna der Umgebung sowie die lokale Gastronomie zu entdecken.

Ab 12 Jahren – Dauer: 2 Std

Preis: 17?/Person

Mise à jour le 2023-03-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité