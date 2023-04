Stage de catamaran 14′ et 16′ Centre nautique, 17 avril 2023, Veulettes-sur-Mer.

Stage pour débutants et initiés sur catamaran 14 pieds et 16 pieds.

Stage de 5 demi-journées : de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.

Vous embarquerez à bord d’un bateau d’une grande stabilité qui vous permettra d’obtenir rapidement des sensations de glisse tout en approfondissant vos bases de navigation à la voile. Vous serez accueillis au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre et naviguerez sur le plan d’eau sécurisé de Veulettes sur Mer, le long d’une plage de 1,5 km de long !

A partir de 12 ans, maximum 10 personnes.

Tarif 120€ + 12€ de passeport voile

Sur réservation auprès du centre nautique de la Côte d’Albâtre..

Lundi 2023-04-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-21 17:30:00. .

Centre nautique Chemin des Courses

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



Training course for beginners and initiated on catamaran 14 feet and 16 feet.

Course of 5 half-days: from 2:00 pm to 5:30 pm from Monday to Friday.

You will embark on a very stable boat that will allow you to quickly get the feeling of gliding while deepening your sailing basics. You will be welcomed at the Côte d’Albâtre Nautical Center and will sail on the secure water of Veulettes sur Mer, along a 1.5 km long beach!

From 12 years old, maximum 10 persons.

Price 120? + 12? sailing passport

On reservation at the nautical center of the Côte d’Albâtre.

Curso para principiantes e iniciados en catamaranes de 14′ y 16′.

Curso de 5 medias jornadas: de 14:00 a 17:30 de lunes a viernes.

Embarcará en una embarcación muy estable que le permitirá adquirir rápidamente la sensación de planear mientras profundiza en los fundamentos de la navegación. Le acogerán en el Centre Nautique de la Côte d’Albâtre y navegará en las aguas seguras de Veulettes sur Mer, ¡a lo largo de una playa de 1,5 km!

A partir de 12 años, máximo 10 personas.

Precio 120? + 12? pasaporte de navegación

Previa reserva en el centro náutico de la Côte d’Albâtre.

Praktikum für Anfänger und Fortgeschrittene auf 14-Fuß- und 16-Fuß-Katamaranen.

Der Kurs umfasst 5 halbe Tage: von 14 Uhr bis 17.30 Uhr von Montag bis Freitag.

Sie gehen an Bord eines sehr stabilen Bootes, mit dem Sie schnell ein Gefühl des Gleitens bekommen und gleichzeitig die Grundlagen des Segelns vertiefen können. Sie werden im Centre Nautique de la Côte d’Albâtre empfangen und segeln auf der sicheren Wasserfläche von Veulettes sur Mer an einem 1,5 km langen Strand entlang!

Ab 12 Jahren, maximal 10 Personen.

Preis: 120 ? + 12? für den Segelpass

Reservierung beim Centre nautique de la Côte d’Albâtre.

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité