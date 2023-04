Marché artisanal et fermier aux étoiles Centre village, 18 juillet 2023, Veules-les-Roses.

Marché artisanal et fermier.

Nous souhaitons mettre en valeur le savoir-faire des artisans qui viennent exposer à Veules les Roses et apprécions tout particulièrement de les voir travailler sur place, créer des modèles uniques, expliquer et faire partager leur passion au public.

En tout, près de cent exposants dans les rues principales du village. Chacun trouvera un cadeau original à faire ou à se faire et les gourmets apprécieront la qualité des produits proposés.

Accès libre dans le centre du village..

2023-07-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-18 . .

Centre village

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Artisanal and farmer’s market.

We wish to emphasize the know-how of the craftsmen who come to expose to Veules les Roses and appreciate particularly to see them working on the spot, creating unique models, explaining and making share their passion to the public.

In all, nearly one hundred exhibitors in the main streets of the village. Everyone will find an original gift to make or to be made and the gourmets will appreciate the quality of the proposed products.

Free access in the center of the village.

Mercado artesanal y campesino.

Queremos destacar el saber hacer de los artesanos que vienen a exponer a Veules les Roses y apreciamos especialmente verlos trabajar in situ, creando modelos únicos, explicando y compartiendo su pasión con el público.

En total, cerca de un centenar de expositores en las principales calles del pueblo. Todos encontrarán un regalo original para hacer o hacerse y los gourmets apreciarán la calidad de los productos propuestos.

Acceso gratuito en el centro del pueblo.

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt.

Wir möchten das Know-how der Kunsthandwerker, die nach Veules les Roses kommen, um auszustellen, hervorheben und schätzen es besonders, wenn sie vor Ort arbeiten, einzigartige Modelle kreieren, ihre Leidenschaft erklären und mit dem Publikum teilen.

Insgesamt sind fast hundert Aussteller in den Hauptstraßen des Dorfes vertreten. Jeder wird ein originelles Geschenk finden, das er machen oder sich selbst machen kann, und Feinschmecker werden die Qualität der angebotenen Produkte zu schätzen wissen.

Freier Zugang im Zentrum des Dorfes.

