Visite commentée du circuit du plus petit fleuve de France Parvis de l’église, 11 juillet 2023, Veules-les-Roses.

Laissez-vous séduire par l’un des plus beaux villages de Normandie, le seul village de Seine Maritime élu « plus beau village de France ».

Admirez les roues des moulins, découvrez le cresson aux sources. Dans le cœur du village les superbes villas, les cressonnières et les moulins vous enchanteront. Visite commentée pédestre d’environ 1h30.

Visite gratuite, sur réservation en libre ou auprès de l’office de tourisme.

Rdv à 10h30 sur le parvis de l’église.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter..

2023-07-11 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-11 12:00:00. .

Parvis de l’église Rue Jean Lamy

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Let yourself be seduced by one of the most beautiful villages in Normandy, the only village in Seine Maritime elected « most beautiful village in France ».

Admire the wheels of the mills, discover the watercress at the springs. In the heart of the village you will be enchanted by the superb villas, the watercourses and the mills. Guided tour on foot of about 1h30.

Free visit, on reservation in free or with the tourist office.

Meeting point at 10:30 am on the church square.

One adult accompanying for 1 to 4 children.

For groups of more than 15 people, contact us.

Déjese seducir por uno de los pueblos más bellos de Normandía, el único de la región del Sena Marítimo elegido « pueblo más bonito de Francia ».

Admire las ruedas de molino, descubra los berros en los manantiales. En el corazón del pueblo le encantarán las magníficas villas, los cursos de agua y los molinos. Visita guiada a pie de 1h30 aproximadamente.

Visita libre, previa reserva o en la oficina de turismo.

Punto de encuentro a las 10:30 h en la plaza de la iglesia.

Un acompañante adulto por cada 1 a 4 niños.

Para grupos de más de 15 personas, póngase en contacto con nosotros.

Lassen Sie sich von einem der schönsten Dörfer der Normandie verzaubern, dem einzigen Dorf im Département Seine Maritime, das zum « schönsten Dorf Frankreichs » gewählt wurde.

Bewundern Sie die Räder der Mühlen und entdecken Sie die Kresse an den Quellen. Im Dorfkern werden Sie die prächtigen Villen, die Kressegärten und die Mühlen verzaubern. Kommentierte Besichtigung zu Fuß von etwa 1,5 Stunden.

Kostenlose Besichtigung, mit Reservierung in freier Form oder beim Fremdenverkehrsamt.

Treffpunkt: 10:30 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche.

Ein volljähriger Erwachsener als Begleitperson für 1 bis 4 Kinder.

Für Gruppen von mehr als 15 Personen kontaktieren Sie uns bitte.

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité