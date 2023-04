PROMENADE CROQUIS DE POÈMES 78 VC Charles de Gaulle, 1 juillet 2023, Veules-les-Roses.

Promenade accompagnée dans Veules-les-Roses.

Manifestation proposée dans le cadre du programme culturel 2023 pour les 10 ans de l’Atelier Dantan.

De 15h à 17h.

Gratuit, sur inscription..

2023-07-01

78 VC Charles de Gaulle

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Walk accompanied in Veules-les-Roses.

Event proposed within the framework of the cultural program 2023 for the 10 years of the Atelier Dantan.

From 3 pm to 5 pm.

Free, on registration.

Paseo guiado por Veules-les-Roses.

Acto propuesto en el marco del programa cultural 2023 con motivo del 10º aniversario del Atelier Dantan.

De 15:00 a 17:00 h.

Gratuito, previa inscripción.

Begleiteter Spaziergang durch Veules-les-Roses.

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Kulturprogramms 2023 zum 10-jährigen Jubiläum des Atelier Dantan angeboten.

Von 15 Uhr bis 17 Uhr.

Kostenlos, nach Anmeldung.

