Club de lecture 1 Avenue du Dr Michel, 20 juin 2023, Veules-les-Roses.

Thème : saison Persane bis

Livres :

Nassim Marashi – L’automne est la dernière saison (Zulma)

Autres ouvrages à l’étude

A 17h30, à la Bibliothèque.

Entrée libre..

2023-06-20 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-20 . .

1 Avenue du Dr Michel

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Theme : Persian season

Books :

Nassim Marashi ? Autumn is the last season (Zulma)

Other books under study

At 5:30 pm, at the Library.

Free admission.

Tema : Temporada persa bis

Libros :

Nassim Marashi ? El otoño es la última estación (Zulma)

Otros libros en estudio

A las 17.30 h, en la Biblioteca.

Entrada gratuita.

Thema: Jahreszeit Perser bis

Bücher :

Nassim Marashi ? Der Herbst ist die letzte Jahreszeit (Zulma)

Andere Bücher, die in Betracht gezogen werden

Um 17:30 Uhr in der Bibliothek.

Freier Eintritt.

