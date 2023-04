Club de lecture 1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Club de lecture 1 Avenue du Dr Michel, 6 juin 2023, Veules-les-Roses. Thème : littérature Ecossaise.

A 17h30, à la Bibliothèque.

Entrée libre..

2023-06-06 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-06 . .

1 Avenue du Dr Michel

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Theme: Scottish literature.

At 5:30 pm, at the Library.

Free admission. Tema: Literatura escocesa.

A las 17.30 h, en la Biblioteca.

Entrada gratuita. Thema: Schottische Literatur.

Um 17:30 Uhr in der Bibliothek.

Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Autres Lieu 1 Avenue du Dr Michel Adresse 1 Avenue du Dr Michel Ville Veules-les-Roses Departement Seine-Maritime Lieu Ville 1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses

1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veules-les-roses/

Club de lecture 1 Avenue du Dr Michel 2023-06-06 was last modified: by Club de lecture 1 Avenue du Dr Michel 1 Avenue du Dr Michel 6 juin 2023 1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses

Veules-les-Roses Seine-Maritime