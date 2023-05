Visite touristique commentée (visit in English on request). Parking des Cressonnières, 29 mai 2023, Veules-les-Roses.

Visite culturelle commentée par une guide locale. Venez découvrir l’un des Plus beaux villages de France en suivant le cours de son petit fleuve jusqu’au front de mer Histoire, patrimoine, architecture / Port de chaussures confortables conseillé. (Guided tour on request for english speaking tourists).

English cultural guided tour by a local guide. Along the small river, discover this charming seaside town, listed as one of the “Most beautiful villages of France” / We advise comfortable shoes for walking.

Rdv Parking des Cressonnières à 10h00. VISITE UNIQUEMENT SUR RESERVATION.

Durée de la visite : 1h45

Tarif : – 8€/adulte – 5€/enfant de 6 à 12 ans (quiz enfant offert avec la visite) – Gratuit – 6 ans.

Parking des Cressonnières

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Cultural visit commented by a local guide. Come and discover one of the most beautiful villages in France by following the course of its small river to the seafront. History, heritage, architecture / Comfortable shoes recommended (Guided tour on request for English speaking tourists).

English cultural guided tour by a local guide. Along the small river, discover this charming seaside town, listed as one of the ?Most beautiful villages of France? / We advise comfortable shoes for walking.

Rdv Parking des Cressonnières at 10h00. VISIT ONLY ON RESERVATION.

Duration of the visit : 1h45

Price : – 8?/adult – 5?/child from 6 to 12 years old (quiz offered with the visit) – Free – 6 years old

Visita cultural comentada por un guía local. Venga a descubrir uno de los pueblos más bonitos de Francia siguiendo el curso de su pequeño río hasta el paseo marítimo. Historia, patrimonio, arquitectura / Se recomienda llevar calzado cómodo (Visita guiada previa petición para turistas de habla inglesa).

Visita cultural guiada en inglés por un guía local. A lo largo del pequeño río, descubra esta encantadora ciudad costera, catalogada como uno de los « Pueblos más bonitos de Francia » / Aconsejamos llevar calzado cómodo para caminar.

Punto de encuentro Parking des Cressonnières a las 10h. VISITA SÓLO CON RESERVA.

Duración de la visita: 1h45

Precio: – 8?/adulto – 5?/niño de 6 a 12 años (concurso infantil ofrecido con la visita) – Gratis – 6 años

Kultureller Rundgang mit einer lokalen Führerin. Entdecken Sie eines der schönsten Dörfer Frankreichs, indem Sie dem Lauf des kleinen Flusses bis zur Strandpromenade folgen. Geschichte, Kulturerbe, Architektur / Das Tragen bequemer Schuhe wird empfohlen (Guided tour on request for english speaking tourists).

Englische Kulturführung durch einen lokalen Fremdenführer. Entdecken Sie entlang des kleinen Flusses diese charmante Stadt am Meer, die als eines der « schönsten Dörfer Frankreichs » gelistet ist / Wir empfehlen bequeme Schuhe für den Spaziergang.

Treffpunkt: Parkplatz Les Cressonnières um 10:00 Uhr. BESICHTIGUNG NUR MIT RESERVIERUNG.

Dauer der Besichtigung: 1 Std. 45 Min

Preis: – 8/Erwachsener – 5/Kind von 6 bis 12 Jahren (Kinderquiz als Geschenk mit der Führung) – Kostenlos – 6 Jahre

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité