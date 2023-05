Lecture et violon 1 avenue du docteur michel, 20 mai 2023, Veules-les-Roses.

« FRONTIERES » – lecture de chansons parlées par et de Michel ROBAKOWSKI, accompagné par Melinda PITAU au violon, élève de Reine COLLET du Conservatoire de la Côte d’Albâtre.

A 16h30 à la Bibliothèque de Veules les Roses.

Gratuit..

1 avenue du docteur michel Clos Saint Vincent

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



« FRONTIERES » – reading of spoken songs by Michel ROBAKOWSKI, accompanied by Melinda PITAU on the violin, student of Reine COLLET from the Conservatoire de la Côte d’Albâtre.

At 4:30 pm at the Library of Veules les Roses.

Free of charge.

« FRONTERAS » – lectura de canciones habladas por Michel ROBAKOWSKI, acompañado al violín por Melinda PITAU, alumna de Reine COLLET del Conservatorio de la Côte d’Albâtre.

A las 16:30 h en la Biblioteca de Veules les Roses.

Entrada gratuita.

« FRONTIERES » – Lesung von gesprochenen Liedern von und mit Michel ROBAKOWSKI, begleitet von Melinda PITAU an der Violine, Schülerin von Reine COLLET am Conservatoire de la Côte d’Albâtre.

Um 16:30 Uhr in der Bibliothek von Veules les Roses.

Kostenlos.

