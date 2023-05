Club de lecture 1 Avenue du Dr Michel, 19 mai 2023, Veules-les-Roses.

Thème : littérature norvégienne

Livres :

Ana B Ragde – Je m’appelle Lotte et j’ai 8 ans (Poche)

Gerd Brantenberg – Les filles d’Egalie (Zulma)

Tarjei Vesaas – Le palais de glace (Actes Sud)

Kjorten Flogstad – Des hommes ordinaires (Stock)

Herbjorg Wasmo – Les limons vides (Vol 1 Le livre de Dina) (Poche)

A 17h30, à la Bibliothèque.

Entrée libre..

2023-05-19 à 17:30:00

1 Avenue du Dr Michel

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Theme : Norwegian literature

Books :

Ana B Ragde ? my name is Lotte and I am 8 years old (Pocket)

Gerd Brantenberg ? The girls of Egalie (Zulma)

Tarjei Vesaas ? The Ice Palace (Actes Sud)

Kjorten Flogstad ? Ordinary men (Stock)

Herbjorg Wasmo ? The Empty Silt (Vol 1 The Book of Dina) (Pocket)

At 5:30 pm, at the Library.

Free admission.

Tema : Literatura noruega

Libros :

Ana B Ragde ? me llamo Lotte y tengo 8 años (Pocket)

Gerd Brantenberg ? Las hijas de Egalie (Zulma)

Tarjei Vesaas ? El palacio de hielo (Actes Sud)

Kjorten Flogstad ? Hombres corrientes (Stock)

Herbjorg Wasmo ? El limo vacío (Vol 1 El libro de Dina) (Pocket)

A las 17.30 h, en la Biblioteca.

Entrada gratuita.

Thema: Norwegische Literatur

Bücher :

Ana B Ragde ? Mein Name ist Lotte und ich bin 8 Jahre alt (Taschenbuch)

Gerd Brantenberg ? Die Töchter von Egalie (Zulma)

Tarjei Vesaas ? Der Eispalast (Actes Sud)

Kjorten Flogstad ? Gewöhnliche Männer (Stock)

Herbjorg Wasmo ? Der leere Schlick (Vol 1 Dinas Buch) (Poche)

Um 17:30 Uhr in der Bibliothek.

Freier Eintritt.

