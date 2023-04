Conférence « Les oiseaux de Normandie » Rue du Dr Girard, 12 mai 2023, Veules-les-Roses.

Conférence « Les oiseaux de Normandie » : Description et protection par Richard Grege et la ligue de protection des oiseaux de Normandie (LPO)

A 20h30, salle Michel Frager..

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 . .

Rue du Dr Girard Salle Michel Frager

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Conference « The birds of Normandy »: Description and protection by Richard Grege and the League for the Protection of Birds of Normandy (LPO)

At 8:30 pm, Michel Frager room.

Conferencia « Las aves de Normandía »: descripción y protección por Richard Grege y la Liga para la Protección de las Aves de Normandía (LPO)

A las 20.30 h, sala Michel Frager.

Vortrag « Die Vögel der Normandie »: Beschreibung und Schutz von Richard Grege und der Vogelschutzliga der Normandie (LPO)

Um 20.30 Uhr, Salle Michel Frager.

