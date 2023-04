Rando poèmes « coeur de village » Atelieroba, 7 mai 2023, Veules-les-Roses.

Rando à travers chemins, cavées et rues du village avec le poète veulais Michel Robakowski .

Durée 1h30.

RDV à 10h00 à l’AtelieRoba, place des Ecossais.

Gratuit.

2023-05-07 à 10:00:00

Atelieroba place des Ecossais

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Hike through the paths, caves and streets of the village with the local poet Michel Robakowski.

Duration 1h30.

RDV at 10:00 am at the AtelieRoba, place des Ecossais.

Free

Un paseo por los senderos, cuevas y calles del pueblo con el poeta local Michel Robakowski.

Duración: 1h30.

RDV a las 10:00 h en la AtelieRoba, place des Ecossais.

Gratis

Wanderung durch Wege, Höhlen und Straßen des Dorfes mit dem Dichter Michel Robakowski aus Veul.

Dauer 1,5 Stunden.

Treffpunkt um 10:00 Uhr an der AtelieRoba, Place des Ecossais.

Kostenlos

