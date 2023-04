ATELIER D’ARCHITECTURE 78 VC Charles de Gaulle, 6 mai 2023, Veules-les-Roses.

L’utilisation de la terre dans l’architecture locale.

Manifestation proposée dans le cadre du programme culturel 2023 pour les 10 ans de l’Atelier Dantan.

De 11h à 17h, dans les environs de Veules-les-Roses.

Gratuit, sur inscription..

78 VC Charles de Gaulle

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



The use of earth in local architecture.

Event proposed within the framework of the cultural program 2023 for the 10 years of the Atelier Dantan.

From 11 am to 5 pm, in the surroundings of Veules-les-Roses.

Free, on registration.

El uso de la tierra en la arquitectura local.

Evento propuesto en el marco del programa cultural 2023 con motivo del 10º aniversario del Atelier Dantan.

De 11:00 a 17:00 h, en los alrededores de Veules-les-Roses.

Gratuito, previa inscripción.

Die Verwendung von Erde in der lokalen Architektur.

Veranstaltung, die im Rahmen des Kulturprogramms 2023 zum 10-jährigen Bestehen des Atelier Dantan angeboten wird.

Von 11 bis 17 Uhr, in der Umgebung von Veules-les-Roses.

Kostenlos, nach Anmeldung.

