CONCOURS DE DESSIN 78 VC Charles de Gaulle, 1 mai 2023, Veules-les-Roses.

« Dessine moi ce que tu vois … depuis ta fenêtre ».

Manifestation proposée dans le cadre du programme culturel 2023 pour les 10 ans de l’Atelier Dantan.

Règlement disponible et dépôt des dessins à la Mairie de Veules-les-Roses ou à L’Atelier Dantan..

Vendredi 2023-05-01 à ; fin : 2023-05-31 . .

78 VC Charles de Gaulle

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



« Draw me what you see … from your window ».

Event proposed within the framework of the cultural program 2023 for the 10 years of the Workshop Dantan.

Rules available and deposit of the drawings to the Town hall of Veules-les-Roses or to the Workshop Dantan.

« Dibújame lo que ves… desde tu ventana ».

Evento propuesto en el marco del programa cultural 2023 para los 10 años del Atelier Dantan.

El reglamento está disponible y los dibujos pueden presentarse en la Mairie de Veules-les-Roses o en el Atelier Dantan.

« Zeichne mir, was du siehst … von deinem Fenster aus ».

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Kulturprogramms 2023 zum 10-jährigen Bestehen des Atelier Dantan angeboten.

Regeln verfügbar und Abgabe der Zeichnungen im Rathaus von Veules-les-Roses oder bei L’Atelier Dantan.

