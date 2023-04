Club de lecture 1 Avenue du Dr Michel, 28 avril 2023, Veules-les-Roses.

Thème : littérature de langue Russe :

Andreï Kourkov – Les abeilles grises / Svletana Alexievitch – La guerre n’a pas un visage de femme

Les lecteurs choisirons de lire un ou plusieurs classiques , plutôt mi XIXeme – mi XXeme : Tolstoï, Dostoïevski, Gogol, Pouchkine, Tchekhov, Pasternak, …

Lecture de poésie – Marina Tsvetaïena

A 17h30, à la Bibliothèque.

Entrée libre..

2023-04-28 à 17:30:00 ; fin : 2023-04-28 . .

1 Avenue du Dr Michel

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Theme: Russian language literature :

Andrei Kurkov ? The gray bees / Svletana Alexievitch ? War does not have a woman?s face

The readers will choose to read one or more classics, rather mid XIXth ? mid XXth : Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Pushkin, Chekhov, Pasternak, ?

Poetry reading ? Marina Tsvetaïena

At 5:30 pm, at the Library.

Free entrance.

Tema: Literatura en lengua rusa :

Andrei Kurkov ? Las abejas grises / Svletana Alexievitch ? La guerra no tiene rostro de mujer

Los lectores elegirán leer uno o varios clásicos, más bien de mediados del siglo XIX ? mediados del siglo XX: Tolstoi, Dostoievski, Gogol, Pushkin, Chéjov, Pasternak, ?

Lectura poética ? Marina Tsvetaïena

A las 17.30 h, en la Biblioteca.

Entrada gratuita.

Thema: russischsprachige Literatur :

Andrej Kurkow ? Die grauen Bienen / Svletana Alexievitch ? Der Krieg hat kein Frauengesicht

Die Leser wählen einen oder mehrere Klassiker, eher Mitte des 19. und Mitte des 20. Jahrhunderts: Tolstoi, Dostojewski, Gogol, Puschkin, Tschechow, Pasternak, ?

Lektüre von Gedichten? Marina Tsvetaïena

Um 17:30 Uhr in der Bibliothek.

Freier Eintritt.

