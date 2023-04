Club de lecture 1 Avenue du Dr Michel, 21 avril 2023, Veules-les-Roses.

Thème : AUTOUR DE KAFKA

Lecture à l’étude : Le Château de Franz Kafka

Pour mieux connaître l’auteur : Lettre au père de Franz Kafka / Lettres à Milena de Franz Kafka / Kafka, Le temps des décisions de Reiner Stach.

A 17h30, à la Bibliothèque.

Entrée libre..

2023-04-21 à 17:30:00 ; fin : 2023-04-21 . .

1 Avenue du Dr Michel

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Theme: ABOUT KAFKA

Study Reading: The Castle by Franz Kafka

To get to know the author better: Letter to the father by Franz Kafka / Letters to Milena by Franz Kafka / Kafka, The time of decisions by Reiner Stach.

At 5:30 p.m. in the library.

Free admission.

Tema: SOBRE KAFKA

Lecturas complementarias: El castillo de Franz Kafka

Para conocer mejor al autor: Carta al padre de Franz Kafka / Cartas a Milena de Franz Kafka / Kafka, El tiempo de las decisiones de Reiner Stach.

A las 17.30 h, en la Biblioteca.

Entrada gratuita.

Thema: UM KAFKA herum

Zu studierende Lektüre: Das Schloss von Franz Kafka

Um den Autor besser kennen zu lernen: Brief an den Vater von Franz Kafka / Briefe an Milena von Franz Kafka / Kafka, Die Zeit der Entscheidungen von Reiner Stach.

Um 17:30 Uhr in der Bibliothek.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité