Pas à pas autour de Veuil Veuil, 22 juillet 2023, Veuil.

Veuil,Indre

1er rallye découverte « Pas à pas autour de Veuil » : Découverte d’un parcours champêtre de 6 km environ en campagne au moyen de questions/réponses..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 20:00:00. 5 EUR.

Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire



1st « Step by step around Veuil » discovery rally: Discover a 6 km country trail with questions and answers.

1er rally de descubrimiento « Pas à pas autour de Veuil » (Paso a paso alrededor de Veuil): Descubra un recorrido campestre de 6 km con preguntas y respuestas.

1. Entdeckungsrallye « Pas à pas autour de Veuil »: Entdeckung einer ländlichen Strecke von ca. 6 km auf dem Land mithilfe von Fragen und Antworten.

