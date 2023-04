43ème Journée de la nature Le Bourg, 30 avril 2023, Veuil.

43ème journée de la nature à Veuil au nord du département de l’Indre avec de nombreuses animations : randonnée, exposition, marché fermier…..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Le Bourg

Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire



43rd nature day in Veuil in the north of the Indre department with many activities: hike, exhibition, farmers’ market….

43ª jornada de la naturaleza en Veuil, al norte del departamento de Indre, con numerosos actos: senderismo, exposición, mercado agrícola….

43. Tag der Natur in Veuil im Norden des Departements Indre mit zahlreichen Veranstaltungen: Wanderung, Ausstellung, Bauernmarkt….

Mise à jour le 2023-04-20 par ADT INDRE