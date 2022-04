VétifleTTe Le Nouvion-en-Thiérache, 12 juin 2022, Le Nouvion-en-Thiérache.

VétifleTTe Le Nouvion-en-Thiérache

2022-06-12 07:30:00 – 2022-06-12

Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Le Nouvion-en-Thiérache

La Vétiflette est de retour au Nouviion-en-Thiérache

VTT : 15-30-45-55 km

Marche 6 et 15 km

Départ libre à partir de 7h30

Préinscription sur le site vtt-hautsdefrance.fr ou au Syndicat d’Initiative du Nouvion-en-Thiérache 5€

Majoration sur place.

Boisson et collation à l’arrivée. Un quart de maroilles offert par Fauquet

Tombola, restauration et buvette, bike wash, camping et aire de camping-car à proximité, partenaires et exposants

lavetiflette@gmail.com http://www.thierachevtt.fr/

