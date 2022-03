Vétathlon Varennes-Vauzelles, 6 mars 2022, Varennes-Vauzelles.

Vétathlon Varennes-Vauzelles

2022-03-06 – 2022-03-06

Varennes-Vauzelles Nièvre Varennes-Vauzelles

21 21 EUR L’ASAVétathlon 2022, individuel ou relais (2 à 3), est organisé le dimanche 6 mars à Niffond à VARENNES VAUZELLES.

Départ à 9h30 : courses jeunes : les marcassins (nés entre 2007 et 2010) : courses à pied :2km et 1km et en VTT : 6.72km.

Départ à 10h15 : les hérissons (nés entre 2011 et 2016) : courses à pied : 0.86km et 0.5km et en VTT : 1.33km.

Départ à 11h : courses à pied : 5,7km et 2,85km et en VTT : 13,44km.

Tarifs : 5€ à 21€. Inscription jusqu’au 4 mars (inscription sur place à tarif majoré).

asavauzellestriathlon@gmail.com http://asavtriathlon.jimdo.com/

