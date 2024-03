Vet’ Affaires Maison des Associations Salle 3 et 4 Clohars-Carnoët, samedi 23 mars 2024.

Vet’ Affaires Maison des Associations Salle 3 et 4 Clohars-Carnoët Finistère

Exposition et vente en intérieur sur tables et portants personnels de vêtements, chaussures homme, femme, enfant, d’occasion, deuxième main.

Renseignements et réservation pour les participants location table de 1,60m 5€ portant personnel 3€.

Date limite inscription le 15 Mars 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 08:00:00

fin : 2024-03-23 13:00:00

Maison des Associations Salle 3 et 4 47 Rue de Saint-Jacques

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne cloharsassmat@gmail.com

L’événement Vet’ Affaires Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2024-02-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS