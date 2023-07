Agatha Christie en quête d’archéologie Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Agatha Christie en quête d’archéologie Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux. Agatha Christie en quête d’archéologie 16 et 17 septembre Vesunna, site-musée gallo-romain Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Conférences du samedi après-midi : – Les fouilles de Max Malloxan à Nimrud (Irak) – Conférence animée par Gaëlle Coqueugniot de MHS Mondes, auteure des pages dédiées à Nimrud sur le site www.archeologie.culture.fr. – Korsabad, ville assyrienne fouillée par les français – Conférence présentée par Grégoire Nicolet du Département des antiquités orientales du Musée du Louvre. Samedi et dimanche :

– Des animations seront proposées pour les enfants âgés de 7 à 12 ans.

– Accès libre à l’exposition temporaire, au site archéologique et aux collections. Pour consulter le programme complet ainsi que les horaires, veuillez visiter le site internet du musée : www.perigueux-vesunna.fr et le site www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Evenements-nationaux/Journees-Europeennes-du-Patrimoine. Vesunna, site-musée gallo-romain 20 rue du 26ème Régiment d’Infanterie, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 53 00 92 http://www.perigueux-vesunna.fr [{« link »: « http://www.archeologie.culture.fr »}, {« link »: « http://www.perigueux-vesunna.fr »}, {« link »: « http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Evenements-nationaux/Journees-Europeennes-du-Patrimoine »}] Dans un concept unique en Europe et une architecture audacieuse de Jean Nouvel, le site-musée Vesunna présente les origines romaines de Périgueux sur les vestiges d’une grande demeure gallo-romaine, la domus de Vésone. D’exceptionnelles collections archéologiques, complétées de maquettes, racontent la ville antique et les modes de vie de ses habitants, les Pétrucores. À l’extérieur, dans le parc, s’élève l’imposante Tour de Vésone, vestige d’un ancien temple gallo-romain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

