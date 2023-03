Voyage vers l’Orient Vesunna, musée gallo-romain de périgueux Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Voyage vers l’Orient Vesunna, musée gallo-romain de périgueux, 13 mai 2023, Périgueux. Voyage vers l’Orient Samedi 13 mai, 21h00 Vesunna, musée gallo-romain de périgueux Samedi 13 mai | De 21h à minuit

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES | VOYAGE VERS L’ORIENT

En partenariat avec le festival Ôrizons

Le temps d’une soirée, Vesunna invite le public à vivre une expérience envoûtante sur les chemins de l’Orient.

Bal(l)ade musicale des Balkans à la Syrie.

Livret-jeux à faire en famille.

Accès libre aux collections permanentes et à l’exposition temporaire Agatha Christie en quête d’archéologie

Gratuit

Petite restauration à emporter dans le parc de Vésone Vesunna, musée gallo-romain de périgueux Parc de Vésone 20 rue du 26e RI, Périgueux, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 53 00 92 http://www.perigueux-vesunna.fr https://www.facebook.com/pages/Vesunna-site-mus%C3%A9e-gallo-romain-de-P%C3%A9rigueux/1080532625294884?fref=ts Le site-musée gallo-romain Vesunna est consacré à l’histoire de la ville antique de Périgueux et de l’ancienne cité des Pétrucores, le Périgord. Le bâtiment contemporain, œuvre de Jean Nouvel, protège le site archéologique de la domus de Vésone et présente des collections sur la ville antique et sur la vie de ses habitants entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©vesunna

