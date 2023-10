Vestiges en papier Digital Village Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 11h00 à 16h00

.Tout public. payant

Prix : 5€/pers.

Réservez sur notre site internet ou alors au 06 27 41 84 65.

Un super atelier d’objets durables pour toute la famille !

Un super événement vous attend avec Angely Barco, une talentueuse Designer et Architecte d’intérieur, qui incarne la fusion parfaite entre la créativité artistique et la responsabilité environnementale, tout en jonglant avec les défis quotidiens de la maternité, en prenant soin d’Emilio.

Angely Barco nous emmène dans un voyage extraordinaire en Amérique Latine, où elle explore la magie du recyclage et de la réparation d’objets. Son Atelier « Vestiges en Papier » est bien plus qu’une simple expérience artistique, c’est une invitation à découvrir la poésie et la force des vestiges de l’habitat vernaculaire en Amérique Latine à travers les époques.

Dans cet atelier captivant, Angely partage son amour pour la culture et l’histoire de l’Amérique Latine en utilisant des objets recyclés pour créer des œuvres d’art uniques. Elle puise son inspiration dans les traditions séculaires de la région, mêlant habilement la modernité à la richesse du patrimoine culturel. Chacun de ses projets est imprégné de la poésie de ces vestiges, une poésie qui transcende les frontières géographiques et temporelles.

Ce n’est pas seulement un atelier pour les adultes, c’est aussi une expérience enrichissante pour toute la famille. Les enfants sont les bienvenus pour se joindre à cette aventure créative, découvrant ainsi les merveilles du recyclage et de la réparation tout en s’amusant. C’est une occasion unique pour les parents et les enfants de travailler ensemble, de partager leur créativité et de créer des souvenirs précieux.

Angely Barco apporte une nouvelle perspective à la manière dont nous percevons les objets du quotidien. Elle nous montre que chaque objet a une histoire à raconter, une histoire qui peut être préservée et transmise à travers l’art. Son engagement envers le recyclage et la réparation est une réponse inspirante aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Alors, rejoignez Angely Barco dans son Atelier « Vestiges en Papier » pour une expérience artistique et culturelle inoubliable. Découvrez comment les objets du passé peuvent se transformer en œuvres d’art du présent, tout en créant des liens familiaux forts et en explorant la richesse de l’Amérique Latine. C’est une aventure qui vous laissera non seulement avec de magnifiques créations, mais aussi avec une nouvelle perspective sur la créativité, l’histoire et la préservation de notre planète. Une expérience à ne pas manquer pour tous les amoureux de l’art, de la culture et de la durabilité.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

Digital Village