Visite guidée à la découverte des fortifications urbaines de Strasbourg 1878-1918 16 et 17 septembre Vestiges du rempart entrée libre et de préférence inscription sur site

Une ceinture de patrimoine bâti.

Une visite du patrimoine militaire – origine de la Ceinture verte de Strasbourg, commentée par le Cercle d’études et de sauvegarde des fortifications de Strasbourg.

Vestiges du rempart 19, rue des remparts 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/view/visitesfortificationsurbaines/inscriptions »}] Partez à la (re)découverte des origines de la Ceinture verte, avec des visites des anciens systèmes de défense de la ville encore préservés et uniques en Europe.

L’histoire de la Ceinture verte a laissé de nombreuses traces d’un passé militaire, fluvial, portuaire. À l’occasion des journées européennes du patrimoine, organisées par le Ministère de la Culture et le « programme semaine Ceinture Verte de Strasbourg », c’est le patrimoine militaire de la Ceinture qui est mis en avant.

Avec la participation du Cercle d’étude et de sauvegarde des fortifications de Strasbourg, la visite des fortifications urbaines allemandes, d’une durée d’environ deux heures, vous fera découvrir ce patrimoine encore trop méconnu et les particularités de la Porte de Guerre, d’un atelier d’artillerie, d’un magasin à poudre, d’une partie de la crête des courtines, des parties extérieures de fortifications et, exceptionnellement, du magasin frigorifique.

Prévoir une lampe torche ou une lampe frontale. acces tram – place de la gare, vélo ou à pieds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©-Bartosch-Salmanski