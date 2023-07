Evocation de l’histoire de la Grèneterie de Marmoutier et de son architecture Vestiges de la graineterie de Marmoutier, dite « La Tupinière » Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Evocation de l’histoire de la Grèneterie de Marmoutier et de son architecture Vestiges de la graineterie de Marmoutier, dite « La Tupinière » Blois, 16 septembre 2023, Blois. Evocation de l’histoire de la Grèneterie de Marmoutier et de son architecture 16 et 17 septembre Vestiges de la graineterie de Marmoutier, dite « La Tupinière » Description architecturale des façades moyennageuses de la Graineterie et explications sur son histoire. Vestiges de la graineterie de Marmoutier, dite « La Tupinière » 2 rue des Jacobins, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0609512398 Vestiges d’une ancienne graineterie de l’abbaye de Marmoutier datant du Moyen Âge Accès à pied – Possibilités Parkings centre ville de Blois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © association Grèneterie de Marmoutier Détails Catégories d’Évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Vestiges de la graineterie de Marmoutier, dite "La Tupinière" Adresse 2 rue des Jacobins, 41000 Blois Ville Blois Departement Loir-et-Cher Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Vestiges de la graineterie de Marmoutier, dite "La Tupinière" Blois

Vestiges de la graineterie de Marmoutier, dite "La Tupinière" Blois Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/