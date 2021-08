Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Vestige de guerre en forêt Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Vestige de guerre en forêt Haguenau, 5 septembre 2021, Haguenau. Vestige de guerre en forêt 2021-09-05 – 2021-09-05

Haguenau Bas-Rhin EUR La Forêt Indivise de Haguenau recèle de nombreux vestiges de la Deuxième Guerre mondiale, qu’il s’agisse de blockhaus ou de casemates, de tourelles ou de chambres de coupure, d’abris ou de tranchées. Venez découvrir le temps d’une balade commentée les rôles stratégiques et militaires passés de la forêt. La forêt indivise de Haguenau recèle de nombreux vestiges de la deuxième Guerre mondiale qui ont récemment été inventoriés. Blockhaus, casemates, tourelles, chambres de coupure, abris ou tranchées ; nous vous proposons de découvrir le rôle de chacun des ouvrages. Venez ainsi découvrir, le temps d’une balade commentée, les rôles stratégiques et militaires passés de la forêt. +33 3 88 06 59 58 La Forêt Indivise de Haguenau recèle de nombreux vestiges de la Deuxième Guerre mondiale, qu’il s’agisse de blockhaus ou de casemates, de tourelles ou de chambres de coupure, d’abris ou de tranchées. Venez découvrir le temps d’une balade commentée les rôles stratégiques et militaires passés de la forêt. dernière mise à jour : 2021-08-19 par

