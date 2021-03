Xertigny Xertigny Vosges, Xertigny VESTIAIRE SOLIDAIRE Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

Xertigny

VESTIAIRE SOLIDAIRE, 13 mars 2021-13 mars 2021, Xertigny. VESTIAIRE SOLIDAIRE 2021-03-13 09:00:00 09:00:00 – 2021-03-13 12:00:00 12:00:00

Le CCAS organise une vente de vêtements à prix symbolique. Vestiaire ouvert à tous : hommes, femmes, enfants, un maximum de tailles et de type de linges disponibles. La vente aura lieu le samedi 13 mars au rez-de-chaussée de la Salle Polyvalente de 9h à 12h. Soldes d'hiver : 2 pulls pour 1€ et chaque article à 1€ ! Mesures exceptionnelles : 1 personne par famille uniquement et port du masque obligatoire +33 3 29 30 10 34

