Cet évènement est passé La Braderie Vestiaire municipal Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny La Braderie Vestiaire municipal Chatillon-coligny, 21 octobre 2023, Chatillon-coligny. La Braderie Samedi 21 octobre, 14h00 Vestiaire municipal La Braderie du vestiaire municipal, petit prix – Ouvert à tous. Organisée par la municipalité. Vestiaire municipal 8 Rue Eugène Lemaire, Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 92 50 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d'Évènement: Chatillon-coligny Lieu Vestiaire municipal Adresse 8 Rue Eugène Lemaire, Chatillon-coligny Ville Chatillon-coligny

