Brunoy Espace Leclerc Brunoy, Essonne Vestiaire écologique Espace Leclerc Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Essonne

Vestiaire écologique Espace Leclerc, 6 novembre 2021, Brunoy. Vestiaire écologique

du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre à Espace Leclerc

Le concept est simple. Apportez vos vêtements afin de les échanger avec ceux figurant sur le stand. Chaque vêtement apporté vous apportera des points que vous pourrez ensuite utiliser contre de nouveaux vêtements. Un système de troc qui vous permettra de renouveler votre garde-robe sans dépenser et de manière écologique.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

L’association Halesia Tree et les Compagnons de Visionn’Yerres vous donnent rendez-vous le samedi 6 et le dimanche 7 novembre à l’Espace Leclerc pour une nouvelle édition de son vestiaire écologique. Espace Leclerc 116, avenue du général Leclerc, Brunoy Brunoy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T13:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brunoy, Essonne Autres Lieu Espace Leclerc Adresse 116, avenue du général Leclerc, Brunoy Ville Brunoy lieuville Espace Leclerc Brunoy