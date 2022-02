Vespro della Beata Vergine – Claudio Monterverdi Marseille 1er Arrondissement, 3 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Vespro della Beata Vergine – Claudio Monterverdi Eglise Saint-Théodore 3 Rue des Dominicaines Marseille 1er Arrondissement

2022-04-03 17:00:00 – 2022-04-03 Eglise Saint-Théodore 3 Rue des Dominicaines

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

La restitution de ce chef-d’œuvre universel de Monteverdi par les étudiants du Département de Musique Ancienne du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, placés sous la direction des étudiants de la classe de direction de chœurs, eux-mêmes encadrés par Lionel Sow, est un événement.



On ne présente plus l’œuvre, à la fois sublime exemple du nouveau « théâtre musical » sacré, et hommage aux plus belles pages de la polyphonie de la Renaissance. Monteverdi s’y surpasse dans l’expression du texte liturgique, l’émotion et la grandeur imprègnent chaque mesure des psaumes et antiennes vespéraux.



Découvrir ce monument musical à travers la lecture de la jeune génération d’artistes formés aux plus récentes découvertes de l’interprétation « historiquement informée » ne peut être qu’un moment unique, que Mars en Baroque est fier de partager avec le public du festival.



Hommage à la jeunesse pour ce dernier concert, hommage à une œuvre qui sera éternellement vivante, et qui a transfiguré plus d’un auditeur depuis sa création.



Classes de chant et de direction de chœurs

Orchestre du département de musique ancienne

Enseignants du Département de musique ancienne

Lionel Sow, encadrement artistique

