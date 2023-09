Réunion Transmission Vesoul Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Vesoul Réunion Transmission Vesoul Vesoul, 16 novembre 2023, Vesoul. Réunion Transmission Jeudi 16 novembre, 14h00 Vesoul La point Accueil Transmission en partenariat avec la MSA FC organise des réunions d’informations auprès des agriculteurs de plus de 55 ans sur le thème de la retraite et de la transmission des exploitations agricoles.

Le 16 Novembre à 14 H à VESOUL

Maison des Agriculteurs – Salle Pivoine Vesoul Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

