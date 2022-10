Visite guidée « Cinq siècles d’architecture à Vesoul » vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Rendez-vous place de l’église Saint-Georges. Durée : 1h30. Tarif : 5 euros par personne, gratuit pour les moins de 16 ans. Sur réservation au 07 85 15 83 03 (par SMS de préférence) ou par mail (yannick.denoix@wanadoo.fr)

Visite guidée « Cinq siècles d'architecture à Vesoul ».

Du gothique au néo-traditionnel, du Modern’Styl à l’Art Déco, partez à la découverte des différents styles architecturaux du centre-ville de Vesoul.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T16:00:00+02:00

2022-10-15T17:30:00+02:00 Y. Denoix

