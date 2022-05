Salon bien être-mieux vivre femme-homme, simplement salle Parisot, 5 septembre 2020 11:00, Vesoul.

5 et 6 septembre 2020 Sur place 3€ pour les adultes. 0389529421, http://mieux-vivre-europe68.blogsot.fr

Un salon pour faire le plein d’énergie, vivre au rythme de nos envies, faire des rencontres et des découvertes, dans une ambiance zen.

Le salon Femme-Homme, Simplement accueillera de nombreux exposants, qui présenteront les différents aspects du bien être et du bien être, tels que la santé-forme-beauté-hygiène au naturel, la connaissance de soi, le développement personnel, les thérapies alternatives, les produits bio ou naturels, l’art et l’artisanat, le matériel de confort et de bien être, les cosmétiques, les pierres-cristaux-minéraux, les bijoux bien être, le vintage, la musique…..

Au menu bien être et mieux vivre, des conférences qui présenteront les différentes thématiques de ce salon, des dégustations gratuites, une exposition zen, de la musique de la Cordillère des Andes, une exposition vintage, du Handpan et du Djembé, de nombreux cadeaux à gagner par le biais de jeux et tirage au sort, des panneaux d’information, un bar et une petite restauration.

salle Parisot place pierre rénet 70000 Vesoul Haute-Saône

samedi 5 septembre 2020 – 11h00 à 19h00

dimanche 6 septembre 2020 – 11h00 à 19h00