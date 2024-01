30e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul Cinéma Majestic, Espace des Lumières Vesoul, mardi 6 février 2024.

30e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul Cinéma Majestic, Espace des Lumières Vesoul Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-02-13

Le FICA, Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, est organisé par l’association du Festival International des Cinémas d’Asie. Cette association a pour objectif d’organiser le festival et à travers lui de promouvoir les cinématographies asiatiques, de faire connaître et reconnaître la ville et l’Agglomération de Vesoul, le département de la Haute-Saône et la région de Bourgogne-Franche-Comté. Il est adhérent du NETPAC (Network for the promotion of Asian Cinema).

Programme disponible gratuitement à la Maison du Tourisme.

EUR.

Cinéma Majestic, Espace des Lumières 16 Rue du Docteur Noël Courvoisier

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté festival.vesoul@wanadoo.fr



L’événement 30e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2024-01-18 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL