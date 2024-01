70ème anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre Emmaüs Vesoul, jeudi 1 février 2024.

70ème anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre Emmaüs Vesoul Haute-Saône

Début : 2024-02-01 09:00:00

fin : 2024-02-01 17:00:00

Le 1er février 1954, au cœur d’un hiver particulièrement rude et alors que le pays connaît une grave crise du logement, une femme est retrouvée morte à Paris, son avis d’expulsion à la main. Indigné et résolu à agir, l’abbé Pierre lance un puissant appel à la solidarité à l’antenne de Radio Luxembourg. Il provoque un élan de générosité sans précédent et pousse le gouvernement à débloquer des fonds pour les logements d’urgence. De l’indignation est née l’action, populaire et politique.

2024 est une année anniversaire pour le mouvement Emmaüs celle des 70 ans de l’appel de l’abbé Pierre !

Cette date anniversaire est l’occasion de réveiller notre pouvoir d’agir collectivement afin de lutter contre la pauvreté et les inégalités.

Afin de commémorer l’appel de l’hiver 54, la communauté de Vesoul sera exceptionnellement ouverte le 1er février pour partager un moment de convivialité et de solidarité.

Les compagnes et compagnons offrirons un thé chaud aux visiteurs, clients et donateurs, tout au long de la journée et une partie du produit des ventes sera remise à une association caritative locale.

Emmaüs 5 Rue Édouard Branly

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



