Bondy auditorium de bondy Bondy, Seine-Saint-Denis VESKO auditorium de bondy Bondy Catégories d’évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis

VESKO auditorium de bondy, 19 novembre 2021, Bondy. VESKO

auditorium de bondy, le vendredi 19 novembre à 20:00

[http://www.africolor.com](http://www.africolor.com)iva malienne Maïmouna Soumbounou, dite “Oumou Sangaré junior pour la premiere fois en france au festival Africolor – 19 novembre : Auditorium de Bondy, 75 avenue Henri Barbusse – 03 décembre : Salle Bexley, Évry- Courcouronnes Plus d’infos sur www.africolor.com Producteur, compositeur, percussionniste, VESKO assure une performance Afro-electro live, un voyage trance, axé sur la danse, influencé par l’ambiance des maquis et cérémonies des rues de Bamako, avec un son 2.0 ! Vesko compose et interagi en live, sur un set de machines, samplers et autres armes de destruction massives avec du V-jaying en arrière plan. un son Afro-Électro dynamique, fusionné à des instruments traditionnels, tel que balafon, kora, tamani, kamalé n’goni… Des featurings avec de nombreux artistes, tel que la star malienne Naini Diabaté, Maîmoiuna soumbunou, Sekouba Bambino, Cheick Siriman Sissoko, Manu Sissoko, Sékou « kora » Kouyaté… Sortie de l’album Printemps 2022 !

8

VESKO invite Maîmouna Soumbounou et Manu Sissoko auditorium de bondy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bondy, Seine-Saint-Denis Autres Lieu auditorium de bondy Adresse 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Ville Bondy lieuville auditorium de bondy Bondy