Marché festif et bal folk Vesc, 4 décembre 2023, Vesc.

Vesc,Drôme

Le 17 décembre, le café associatif de VESC organise son marché festif !.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On December 17, the VESC café associatif will be holding its festive market!

El 17 de diciembre, la asociación de cafés VESC organiza su mercado festivo

Am 17. Dezember veranstaltet das Vereinscafé von VESC seinen festlichen Markt!

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux