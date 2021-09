Vesc Eglise Saint-Pierre Drôme, Vesc Vesc au fil du temps à l’église Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Vesc Catégories d’évènement: Drôme

Pendant toute les permanences, les bénévoles de l’association Mémoires de Vesc seront présents pour échanger, discuter et présenter les projets autour du village.

Entrée libre

Mémoires de Vesc présente une série d’expositions à partir des documents d’archives des habitants. Trois thèmes sont abordés: le temps de l’église, la mémoire agricole, la vie au village Eglise Saint-Pierre Le village, 26220 Vesc Vesc Drôme

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

