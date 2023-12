Very Math trip : un voyage étonnant dans le monde fascinant des mathématiques Théâtre Le Lucernaire Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Du dimanche 14 janvier 2024 au dimanche 02 juin 2024 :

dimanche

de 19h00 à 20h20

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Un one-math-show qui ne divise personne et dont la probabilité de réconciliation avec les mathématiques est proche de 100% !

Au départ, cela peut sembler un pari fou que de vouloir nous faire aimer cette matière parfois effrayante. Et pourtant, avec plus de 200 000 spectateurs au compteur, on peut se demander pourquoi personne n’y a pensé plus tôt !

Avec une énergie débordante, Manu Houdart – agrégé de mathématiques – s’amuse à nous démontrer que les maths se cachent partout dans nos vies et que le théorème de Pythagore peut même se glisser dans une partie de foot !

Sous la direction de Thomas le Douarec, metteur en scène du célèbre spectacle Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus, Manu Houdart nous offre , un spectacle aussi inédit qu’inoubliable.

Un régal pour toute la famille. On en ressort émerveillé !

Relâches le 24 mars et le 21 avril 2024.

Rencontre avec l’équipe artistique le dimanche 3 mars 2024 à l’issue de la représentation.

« Drôle, instructif, participatif. » – France Info

« Au-delà des chiffres et autres théorèmes, Manu Houdart sait aussi jouer avec les mots. » – La Provence

« Un show jubilatoire, même pour les réfractaires. » – Vaucluse Matin

« Un seul en scène brillant et intelligent. » – Regarts

Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris

Contact : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/very-math-trip +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.lucernaire.fr/theatre/very-math-trip/

@ Gilles Lemoine