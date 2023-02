VERY BRAD PITT PRODUCTIONS LES 7 FROMENTINS ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Saint-QUENTIN FALLAVIER Catégories d’Évènement: Isère

VERY BRAD PITT PRODUCTIONS LES 7 FROMENTINS Barbara Lambert, Audrey Aguirre. Un spectacle à la date du 2023-04-07 au 2023-04-07 20:30. Tarif : 12.0 12.0 euros. ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Saint-QUENTIN FALLAVIER Isère . Une soirée, deux filles qui ne se connaissent pas, trois verres et…. Des situations improbables que l'on reve de vivre au moins une fois. Une comédie déjantée avec deux comédiennes qui vont vous faire partager leurs invraisemblables aventures d'une nuit complétement folle. Et en plus Brad sera là… L'énerie sans failles de ces deux comédiennes vous surprendra ! Ce spectacle est une réélle performance humoristique, vocale et divertissante !. Barbara Lambert, Audrey Aguirre Votre billet est ici.

Détails Heure : 00:00 Catégories d’Évènement: Isère, Saint-Quentin-Fallavier Autres Lieu ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Adresse 100 rue des Marronniers Ville Saint-QUENTIN FALLAVIER Tarif 12.0-12.0 euros lieuville ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Saint-QUENTIN FALLAVIER Departement Isère

