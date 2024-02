Very Brad Pitt Rue du 19 Mars 1962 Noves, samedi 24 février 2024.

Very Brad Pitt Rue du 19 Mars 1962 Noves Bouches-du-Rhône

Pièce de théâtre Comique (Festival OFF d’Avignon 2022)

Le 24 février, le Comité Animations Culturelles accueillera la Cie Les 7 Fromentins pour la pièce de théâtre Very Brad Pitt (Festival OFF d’Avignon 2022), à 20h30, au Cinéma L’Eden. Une soirée, deux filles qui ne se connaissent pas, trois verres de trop, quatre joueurs de Polo, des célébrités (Brad), des chansons (toujours), de l’humour (beaucoup), des rires (encore et encore) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 22:00:00

Rue du 19 Mars 1962 Cinéma l’Eden

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Very Brad Pitt Noves a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence