Chapelle de l'Immaculée de Nantes, le mardi 21 juin à 21:00

A l’occasion de la Fête de la Musique, ce concert se propose comme un grand rendez-vous pour tous les fans de chant choral. Panorama constellé des grands « Best of » de la musique sacrée. C’est une invitation au voyage qui se déroule en musique du grégorien à la musique russe orthodoxe. Les choeurs de la Cathédrale se rassemblent pour fêter avec vous la splendeur de la musique sacrée.

Entrée Libre

Rachmaninov, Bach, Mozart, Elgar, Pärt

2022-06-21T21:00:00 2022-06-21T22:00:00

