Thiérache Fermière spécial Noël Vervins, 22 décembre 2023, Vervins.

Vervins Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 16:00:00

fin : 2023-12-22 21:00:00

Le marché « Thiérache Fermière » se met aux couleurs de noël à la salle polyvalente et sous chapiteau avec des produits de bouche et de fête.

15 boules de noël avec votre photo sont à gagner. 20h30, tirage au sort du panier garni pour le réveillon.

Tour de manège gratuit et promenade en calèche avec le Père Noël.

Restauration : tartine garnie, vin chaud, marrons, gaufres et crêpes.

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France



