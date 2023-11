Lipstick – Hommage à Daniel Balavoine SPIRIT OF 66 Catégories d’Évènement: 4800

Verviers Lipstick – Hommage à Daniel Balavoine SPIRIT OF 66, 13 janvier 2024, VERVIERS. Lipstick – Hommage à Daniel Balavoine SPIRIT OF 66. Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:00 (2024-01-13 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Daniel Balavoine aura marqué la chanson française par son passage. Chanteur engagé, bien dans son époque, il avait pour lui cette rage de vivre et cette voix si particulière hautement perchée, qu’il est impossible de ne pas la reconnaître de suite. Si sa carrière fut météorique, il laisse une place à part dans le coeur des amoureux de la bonne musique… Lipstick Lipstick Votre billet est ici SPIRIT OF 66 VERVIERS Place du Martyr, 16 4800 17.0

Détails
Catégories d'Évènement: 4800, Verviers
Autres
Lieu
SPIRIT OF 66
Adresse
Place du Martyr, 16
Ville
VERVIERS

